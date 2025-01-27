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12:10, 27 января 2025Россия

Армия России нанесла удары по местам хранения украинских беспилотников

Минобороны отчиталось об ударах по украинской военной инфраструктуре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Минобороны России отчиталось об ударах по украинской военной инфраструктуре. О нанесенных по целям ударах говорится в ежедневной сводке военного ведомства о событиях в зоне проведения спецоперации.

Целями ударов стали цеха производства и места хранения украинских беспилотников. Также поражена инфраструктура украинских военных аэродромов и база горючего.

Кроме того, за минувшие сутки российским дальнобойным оружием нанесены удары по 149 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметили в Минобороны.

В воскресенье, 26 января, Минобороны сообщило об установлении контроля над Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. В штурмовых действиях участвовали бойцы Восточной группировки российских войск.

ЖЗЛ
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