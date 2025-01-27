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06:37, 27 января 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений банды подростков в Краснодаре
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении людей бандой подростков в Краснодаре. Об этом пишет СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что группа несовершеннолетних портит общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также применяет насилие в отношении других детей и пожилых россиян.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — уточняется в публикации.

В Следственном комитете отметили, что по факту случившегося была организована процессуальная проверка.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера по художественной гимнастике в отношении нескольких воспитанниц во Владимире

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