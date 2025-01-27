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22:28, 27 января 2025Мир

Бербок заявила о готовности ЕС взять ответственность за свою защиту

Бербок: Страны ЕС готовы взять ответственность за свою защиту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с госсекретарем США Марко Рубио заявила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) готовы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на континенте. Об этом сообщило МИД ФРГ на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что Рубио и Бербок обсудили ряд вопросов. Среди них конфликт на Украине, ситуация в Сирии, секторе Газа и на Ближнем Востоке, а также «важность сильного НАТО» и общую позицию в отношении Китая.

Ранее Бербок назвала целесообразным рассмотреть возможность участия бундесвера в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. По ее словам, ситуация касается не только европейских стран, но и государств за пределами Европы, с которыми Россия имеет крепкие связи.

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