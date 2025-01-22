В Германии допустили участие в миссии после конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок допустила участие ВС в миссии после украинского конфликта

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целесообразным рассмотреть возможность участия бундесвера в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Ее слова приводит ТАСС.

«Для прочного и справедливого мира требуется нечто большее, чем фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные элементы стабильного обеспечения мира с ключевыми европейскими партнерами и Украиной», — отметила министр.

По словам главы МИД Германии, ситуация касается не только европейских стран, но и государств за пределами Европы, с которыми Россия имеет крепкие связи. Она подчеркнула, что активное участие в вопросах развития и безопасности на других континентах также имеет важное значение.

В декабре 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением перемирия.

Трамп также отмечал, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее.