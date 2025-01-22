Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 22 января 2025Мир

В Германии допустили участие в миссии после конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок допустила участие ВС в миссии после украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целесообразным рассмотреть возможность участия бундесвера в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Ее слова приводит ТАСС.

«Для прочного и справедливого мира требуется нечто большее, чем фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные элементы стабильного обеспечения мира с ключевыми европейскими партнерами и Украиной», — отметила министр.

По словам главы МИД Германии, ситуация касается не только европейских стран, но и государств за пределами Европы, с которыми Россия имеет крепкие связи. Она подчеркнула, что активное участие в вопросах развития и безопасности на других континентах также имеет важное значение.

В декабре 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением перемирия.

Трамп также отмечал, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      В подполье заявили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области

      Мужчина шлепнул женщину по ягодицам и попал за решетку

      Финляндия присоединилась к американской лунной программе

      В Госдуме назвали слова Трампа про Овечкина сигналом

      Трамп приказал предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов

      Глава Северной Осетии высказался про видео со спором сына с сотрудниками ДПС

      «Откат к нездоровому прошлому». Бодипозитив потерпел крах. Почему теперь вновь стало модным худеть до истощения?

      В России определились с фигуристами для отбора на Олимпиаду

      В Германии допустили участие в миссии после конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше