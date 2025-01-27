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15:29, 27 января 2025Мир

Боевики ХАМАС передали Израилю список готовых к освобождению заложников

Reuters: группировка ХАМАС передала Израилю список заложников для освобождения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abed Hajjar / AP

Боевики радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС передали Израилю список заложников. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации.

Согласно переданному документу, 25 из 33 готовых к освобождению заложников все еще живы.

Ранее стало известно, что всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильтян из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

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