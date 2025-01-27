Боевики ХАМАС передали Израилю список готовых к освобождению заложников

Reuters: группировка ХАМАС передала Израилю список заложников для освобождения

Боевики радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС передали Израилю список заложников. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации.

Согласно переданному документу, 25 из 33 готовых к освобождению заложников все еще живы.

Ранее стало известно, что всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильтян из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.