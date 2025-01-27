Боевики ХАМАС передали Израилю список готовых к освобождению заложников

Боевики радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС передали Израилю список заложников. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации.
Согласно переданному документу, 25 из 33 готовых к освобождению заложников все еще живы.
Ранее стало известно, что всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильтян из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.