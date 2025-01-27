Mash: Бойцу ВС России восстановили лицо после попадания осколков дрона

Раненому в Харьковской области бойцу Вооруженных сил (ВС) России восстановили лицо после попадания осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео операции опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Как только сослуживцы до него добрались — пришли в ужас. Нос оторван, половина черепа смята, как бумага», — отмечают авторы канала.

Боец ВС России получил тяжелое ранение после попадания осколков дрона в Харьковской области, при этом он ждал эвакуации около семи часов из-за обстрелов ВСУ. В госпитале врачи провели осмотр и выяснили, что ни один осколок БПЛА не задел мозг, при этом половина лица была серьезно повреждена.

Хирурги убрали костные осколки и зашили лицевые ткани. В настоящий момент боец ВС России подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ожидает эвакуации в Россию.

Ранее российский военный рассказал об ошибке и попадании в плен командира ВСУ в ДНР. По словам военнослужащего, история произошла на окраине Курахово во время штурма одной из многоэтажек.