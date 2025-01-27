Бывшая жена Моргенштерна похвасталась кубиками пресса на новом видео

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала кубики пресса на животе

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой на новом видео. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,3 миллиона подписчиков.

24-летняя сетевая знаменитость позировала на размещенных кадрах, стоя у зеркала в комнате. При этом она надела и подвернула до груди черный топ и голубые джинсы с заниженной талией. Так, инфлюэнсерша продемонстрировала обнаженный живот с кубиками пресса.

«Я тут пресс накачала, не могу не показать», — отметила в подписи Зинатуллина.

В декабре Дилара Зинатуллина также показала лицо без макияжа.