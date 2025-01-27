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17:25, 27 января 2025Силовые структуры

Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

В Кургане осудили экс-мэра Иванова на шесть лет за покупку некачественного жилья
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кургане осудили бывшего мэра Николая Иванова на шесть лет за покупку некачественного жилья. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он осужден по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным издания, Иванов был признан виновным в приобретении некачественного жилья для сирот. Он принял несоответствующее муниципальным договорам жилье в 2015 году. Ущерб от его действий составил более 3,9 миллиона рублей.

Суд приговорил его к шести годам условно и запретил 2,5 года занимать руководящие должности.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей обвиняемого в растратах бывшего мэра российского города.

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