Суд оставил под стражей обвиняемого в растратах бывшего мэра российского города

Суд оставил под стражей обвиняемого в растратах экс-мэра Сочи Копайгородского

В Москве городской суд оставил под стражей обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд оставил постановление Мещанского районного суда об аресте экс-мэра без изменения, а апелляционные жалобы его адвокатов — без удовлетворения.

Ему предъявлено обвинение по статье 160 («Растрата») УК РФ. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следователи МВД возбудили новое уголовное дело в отношении фигуранта и его жены — по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.