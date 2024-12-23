В отношении бывшего мэра Сочи и его жены возбудили новое уголовное дело

Следователи возбудили новое дело в отношении бывшего мэра Сочи Копайгородского

Следователи МВД возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Об этом «Ленте.ру» рассказали пресс-центре МВД России.

Дело возбуждено по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник пообещал создать бизнесмену благоприятные условия для развития компании и оказывать общее покровительство.

Ранее Копайгородским предъявили обвинение по статье 160 УК РФ («Растрата»). Бывший мэр находится под стражей, а его жена — под домашним арестом. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.