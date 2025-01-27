Бывшего силовика и советника губернатора российского региона арестовали за взятку

В Екатеринбурге суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области

В Екатеринбурге суд арестовал бывшего силовика и советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича. Об этом сообщает E1.RU.

Мужчина будет под стражей до конца марта. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Он признал свою вину и написал явку с повинной.

Филиповича задержали в конце 2024 года при получении пяти миллионов рублей в качестве взятки. По данным издания, задержанный и его друг-бизнесмен обещали за эти деньги «отмазать» от уголовного дела за незаконную рубку леса в Талице своих знакомых предпринимателей. Ранее они убедили предпринимателей в безопасности такой незаконной лесозаготовки.

Ранее в Московской области к 10 годам колонии за мошенническое хищение древесины и незаконную рубку приговорили заслуженного лесовода России — бывшего заместителя председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александра Прокопченко.