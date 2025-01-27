Дания окажет Украине помощь на миллиард долларов

«Известия»: Дания увеличит военную помощь Украине на $1,3 млрд

Власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Копенгагене.

В диппредставительстве отметили, что с начала конфликта на Украине правительство Дании перечислило Киеву около 7,5 миллиардов долларов. Также сообщается, что одним из приоритетов Копенгагена в этом году станет наращивание совместных закупок и производства вооружений в странах Европейского союза, в том числе для последующей передачи Украине.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что страна уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов. «Мы тренируем украинских пилотов с августа прошлого года. Это непростой процесс, но он продолжается», — пояснила она.