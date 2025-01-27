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11:06, 27 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады посчитал заработок Зеленского в минуту

Нардеп Дубинский: Зеленский зарабатывал по 36 тысяч долларов в минуту в 2024
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Czarek Sokolowski / AP

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский президент и его окружение зарабатывали на вооруженном конфликте, воруя деньги. Он заявил, что они получали по 36 тысяч долларов в минуту. СМИ посчитали, что таким образом украинские элиты за год заработали более 18 миллиардов долларов.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что пока республика опустошает свою казну ради Украины, там «царит коррупция и непристойная роскошь». Он добавил, что деньги Франции должны «оставаться дома».

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