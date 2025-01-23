Во Франции возмутились масштабами коррупции на Украине

Политик Дюпон-Эньян: Даже психиатр ВСУ набивает свои карманы

Даже психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) набивает свои карманы, считает лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. О масштабах уровня коррупции на Украине он порассуждал на своей странице в социальной сети X.

«Пока Франция опустошает свою казну ради Украины, там царит коррупция и непристойная роскошь! Автомобили стоимостью в тысячи евро, чемоданы с деньгами, даже психиатр украинской армии набивает свои карманы!» — возмутился он.

Французский политик призвал прекратить этот цирк. Он добавил, что деньги Франции должны «оставаться дома».

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз в скором времени может прекратить военную помощь Украине. Он отметил, что запасы стран ЕС постепенно иссякают.