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19:36, 27 января 2025Силовые структуры

Дворник получил срок за расправу над россиянином из-за словесной ссоры

В Омске суд дал дворнику почти 10 лет колонии за убийство прохожего
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Омска приговорил 45-летнего дворника к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за расправу над прохожим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что утром 25 сентября 2022 года мужчина во время словесного конфликта нанес незнакомцу ножевое ранение в живот. Спасти его не удалось.

Дворнику вменили часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Вину он не признал и заявил, что кровь потерпевшего на его рабочей одежде оказалась случайно. Однако присяжные вынесли мужчине обвинительный вердикт.

Ранее сообщалось, что в Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство.

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