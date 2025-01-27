Экс-главком ВСУ Муженко: Украина потеряла половину своих природных ресурсов

Украина потеряла половину своих природных ресурсов после начала конфликта с Россией. Об этом заявил экс-главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Виктор Муженко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются. Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы полезных ископаемых из общеукраинских запасов», — заявил он.

По словам бывшего главкома, получив эти территории под свой контроль, Россия в разы окупила затраты на ведение боевых действий.

Ранее британский дипломат Ян Прауд заявил, что на Западе зря надеются, что Украина сможет покрыть свои долги природными ресурсами, учитывая то, как продвинулись российские войска. Он подчеркнул, что подразделения армии России заняли месторождения лития, угля и урана.