Экс-премьер Украины Азаров: Из детей делают идиотов, готовых бегать с автоматом

Украинских детей превращают в идиотов, готовых бегать с автоматом по полям. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

«Из детей сейчас делают идиотов, готовых по полям с автоматом бегать и стрелять во врагов. Это должно дойти до родителей», — сказал он. Азаров также назвал киевский режим президента Украины Владимира Зеленского примером колониальной администрации, которая не думает о стране.

По его мнению, система образования трансформируется в сторону повального оглупления людей. Экс-премьер Украины отметил, что она неконкурентоспособна. Кроме того, он объяснил это малообразованностью Зеленского, который, по его словам, валял дурака пять лет в университете.

Ранее Азаров заявил, что Киев делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта не состоялись. Руководство Украины не допустит переговоров с Россией, так как это означает потерю власти, добавил он.

