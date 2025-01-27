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11:48, 27 января 2025Ценности

Эмили Ратаковски обнажила ягодицы на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис кадре 33-летняя манекенщица запечатлена на фоне гор и пляжа. Она повернулась к камере спиной, широко расставив ноги, и продемонстрировала фигуру в обнажающем ягодицы бикини, оформленном пестрым принтом.

При этом можно заметить, что знаменитость позировала на снимке в солнцезащитных очках и круглых золотых серьгах. Кроме того, она собрала волосы и уложила их в небрежный пучок.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски разделась до нижнего белья во время съемок для модного итальянского бренда Intimissimi.

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