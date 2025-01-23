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01:00, 23 января 2025Ценности

Эмили Ратаковски разделась до нижнего белья во время съемок для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @intimissimi

Американская модель Эмили Ратаковски разделась до нижнего белья во время съемок для модного итальянского бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором предстала в полупрозрачном бюстгальтере и трусах красного цвета. Знаменитость позировала перед камерой с распущенными волосами и нюдовым макияжем, приспустив с бедер нижнюю часть комплекта.

В описании к посту модель уточнила, что сфотографировалась в комплекте нижнего белья из новой коллекции марки, выпущенной в честь Дня святого Валентина.

Ранее сообщалось, что популярная австралийская модель и блогерша Эм Дэвис в откровенном наряде пришла на собственный девичник. Тогда инфлюэнсерша поделилась в соцсетях снимками, на которых была запечатлена в обнажающем грудь бюстгальтере и мини-юбке с низкой посадкой.

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