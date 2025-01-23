Эмили Ратаковски разделась до нижнего белья во время съемок для модного бренда

Американская модель Эмили Ратаковски разделась до нижнего белья во время съемок для модного итальянского бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором предстала в полупрозрачном бюстгальтере и трусах красного цвета. Знаменитость позировала перед камерой с распущенными волосами и нюдовым макияжем, приспустив с бедер нижнюю часть комплекта.

В описании к посту модель уточнила, что сфотографировалась в комплекте нижнего белья из новой коллекции марки, выпущенной в честь Дня святого Валентина.

Ранее сообщалось, что популярная австралийская модель и блогерша Эм Дэвис в откровенном наряде пришла на собственный девичник. Тогда инфлюэнсерша поделилась в соцсетях снимками, на которых была запечатлена в обнажающем грудь бюстгальтере и мини-юбке с низкой посадкой.