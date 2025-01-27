ЕС ввел санкции против трех граждан России за якобы осуществление кибератак

ЕС ввел санкции против граждан РФ за осуществление кибератак на страны Европы

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против трех граждан России, которые якобы работают «офицерами ГРУ» и ответственны за осуществление кибератак на страны Европы. Об этом говорится в нормативном акте, опубликованном в Официальном журнале европейского объединения.

«Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам-членам ЕС», — говорится в документе.

Согласно акту, ограничений введены против граждан России Николая Корчагина, Виталия Шевченко и Юрия Денисова.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт одобрит это решение в зависимости от того, получит ли он гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.