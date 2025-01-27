Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 27 января 2025Мир

ЕС ввел санкции против трех граждан России за якобы осуществление кибератак

ЕС ввел санкции против граждан РФ за осуществление кибератак на страны Европы
Семен Александров (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против трех граждан России, которые якобы работают «офицерами ГРУ» и ответственны за осуществление кибератак на страны Европы. Об этом говорится в нормативном акте, опубликованном в Официальном журнале европейского объединения.

«Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам-членам ЕС», — говорится в документе.

Согласно акту, ограничений введены против граждан России Николая Корчагина, Виталия Шевченко и Юрия Денисова.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт одобрит это решение в зависимости от того, получит ли он гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Испанские десантники получат новые минометы EIMOS

      Гамлет, Барабайка и Тереза отправились в колонию за обман российских пенсионеров

      Пассажирка отказалась уступить место у окна в самолете ребенку и стала звездой в сети

      Путин высказался о бедности в России

      ЕС ввел санкции против трех граждан России за якобы осуществление кибератак

      В российском регионе осудят банду за похищение людей и вымогательство

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше