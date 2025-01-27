Еще одного замминистра ЖКХ российского региона отправили под домашний арест за аферы

В Воронеже суд отправил под домашний арест замминистра ЖКХ Толчееву за аферы

В Воронеже суд отправил под домашний арест заместителя министра ЖКХ региона Наталию Толчееву. Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения избрали до 22 марта. Толчеева проходит подозреваемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, женщина причастна к изготовлению фиктивных документов, на основании которых из бюджета Воронежской области за фактически не проводившиеся работы было переведено более девяти миллионов рублей.

Фигурантом этого дела также является еще одна замминистра. Речь идет о Елене Евсюковой. Ее также отправили под домашний арест.