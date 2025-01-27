Замминистра ЖКХ российского региона отправили под домашний арест за похищение миллионов

В Воронеже суд отправил под домашний арест замминистра ЖКХ Евсюкову за аферы

В Воронеже суд отправил под домашний арест заместителя министра ЖКХ региона Елену Евсюкову. Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения избрали до 22 марта. Евсюкова проходит подозреваемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Замминистра свою вину не признает.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемая потребовала от подчиненных скорректировать результаты исследования объемов мусора, которое в рамках госконтракта осуществляла крымская компания «Альфа». Опираясь на исправленные данные, чиновники установили нормативы и размер платы за их утилизацию. В 2024 году суд признал нормативы недействующими.

Правоохранители выдвинули версию, согласно которой отмена нормативов говорит о том, что потраченные на исследование 9,3 миллиона рублей похитили.

Ранее следователи задержали депутата Совета народных депутатов города Покрова Владимирской области за махинации в рамках нацпроекта.