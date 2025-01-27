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14:48, 27 января 2025Бывший СССР

Еще одну бригаду ВСУ уличили в массовых потерях и дезертирстве

Hromadske: Число потерь в новой 157-ой бригаде ВСУ достигло тысячи человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Число потерь и случаев дезертирства в новой 157-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 1000 человек, пишет Hromadske со ссылкой на бойцов бригады и их родственников.

«Число последних случаев, по словам собеседников, может достигать не менее трети, то есть это несколько сотен или более тысячи военных», — подчеркивает издание. Как утверждается, случаи потерь и дезертирства в бригаде не обсуждаются даже на условиях анонимности.

Журналисты уличили в массовых потерях и дезертирстве еще одну сформированную в 2024 году бригаду ВСУ после скандала с элитной 155-й бригадой ВСУ «Анна Киевская». По словам одного из военнослужащих, у бригады нет никаких шансов на слаживание из-за постоянных переводов части подразделений на другие участки фронта. Только за два месяца нахождения на передовой из состава 157-й бригады были выделены два батальона.

Ранее пленный украинский командир рассказал о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной бригады ВСУ. По словам военнопленного, в бригаду набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

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