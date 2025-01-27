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01:30, 27 января 2025Россия

Еще в одном российском регионе уничтожили беспилотник

В Тверской области уничтожен БПЛА, пострадавших нет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России и Росгвардии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тверской областью. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. «Ситуация находится на контроле главы региона», — уточняется в публикации.

Ранее Воронежская область подверглась атаке БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа.

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