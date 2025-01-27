В российском регионе уничтожили несколько беспилотников

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Он рассказал, что несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях пока не поступала.
Губернатор добавил, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.
Ранее украинский дрон перехватили в Орловской области. Местные власти уточняли, что в результате атаки повреждений не зафиксировано.