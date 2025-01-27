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01:00, 27 января 2025Россия

В российском регионе уничтожили несколько беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил о перехвате нескольких дронов над регионом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он рассказал, что несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях пока не поступала.

Губернатор добавил, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Ранее украинский дрон перехватили в Орловской области. Местные власти уточняли, что в результате атаки повреждений не зафиксировано.

До этого дроны сбили над Крымом и Белгородской областью.

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