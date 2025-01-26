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19:15, 26 января 2025Россия

Над двумя российскими регионами сбили семь украинских БПЛА

Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За период с 16 до 18 часов по московскому времени в воскресенье, 26 января, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, пять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а еще два — над Крымом. При этом данные о повреждениях и пострадавших в пресс-службе не уточнили.

Минувшей ночью стало известно, что жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов и срабатывании системы ПВО. Telegram-канал Shot утверждает, что на окраине Рязани прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной тревоги.

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