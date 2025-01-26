Жители российского региона сообщили о серии взрывов

Жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов, сработала система ПВО

Жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов, сработала система противовоздушной оборон (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, на окраине Рязани прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.

Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 121 беспилотник, 37 из них уничтожили над Брянской областью.

В Рязанской области, где перехватили 20 дронов, целью ВСУ, предположительно, был нефтезавод в столице региона. В результате падения обломков БПЛА на территории начался пожар. Пострадал 53-летний сторож.