Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 27 января 2025Бывший СССР

Две страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону по требованию США

FT: Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали увеличить расходы на оборону
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП на фоне соответствующих требований президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

«Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны», — сказал в интервью изданию глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, республика будет финансировать резкое увеличение расходов на оборону — с 2,9 процента до 6 процентов — за счет государственных заимствований. Кроме того, дипломат понадеялся на появление общеевропейских финансовых инструментов для нужд обороны.

Материалы по теме:
«Мы должны положить конец войне» Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
«Мы должны положить конец войне»Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
20 января 2025
«Железная леди Европы» Как дочь советского чиновника стала главным дипломатом Евросоюза и почему она не любит Россию?
«Железная леди Европы»Как дочь советского чиновника стала главным дипломатом Евросоюза и почему она не любит Россию?
1 декабря 2024
Европа готова вложить миллиарды в оборонные заводы на Украине. Что они будут производить и как это изменит ход СВО?
Европа готова вложить миллиарды в оборонные заводы на Украине. Что они будут производить и как это изменит ход СВО?
4 декабря 2024

Отмечается, что вслед за властями Литвы пообещал поднять военные расходы премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он отметил, что страна выделит деньги на это за счет неопределенных сокращений государственного сектора.

При этом, по данным издания, на местах существует скептицизм относительно таких заявлений. Так, один оппозиционный политик в Вильнюсе заявил, что у властей Литвы нет плана, как добиться соответствующих расходов на оборону. По словам Будриса, сейчас Литве не хватает очень многого, от бронетехники и боевых машин до боеприпасов, инфраструктуры и запасов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США защищают членов Североатлантического альянса, однако те не защищают Вашингтон. Он также вновь потребовал от членов НАТО увеличить затраты на оборону до пяти процентов от ВВП.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      Популярная 44-летняя певица похвасталась фигурой в купальнике

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Состояние китайской промышленности ухудшилось

      У берегов Португалии задержали судно с экипажем из России

      На Кавказе педагог написала заявление на студентку из-за подарка на день рождения

      Медведев впервые с марта 2023 года вылетел из топ-5 рейтинга ATP

      Глава ДНР рассказал о боях за Часов Яр

      В Днепропетровской области сообщили о разрушении промышленного предприятия

      Молния ударила в киль пассажирского самолета и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше