Две страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону по требованию США

FT: Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали увеличить расходы на оборону

Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП на фоне соответствующих требований президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

«Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны», — сказал в интервью изданию глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, республика будет финансировать резкое увеличение расходов на оборону — с 2,9 процента до 6 процентов — за счет государственных заимствований. Кроме того, дипломат понадеялся на появление общеевропейских финансовых инструментов для нужд обороны.

Отмечается, что вслед за властями Литвы пообещал поднять военные расходы премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он отметил, что страна выделит деньги на это за счет неопределенных сокращений государственного сектора.

При этом, по данным издания, на местах существует скептицизм относительно таких заявлений. Так, один оппозиционный политик в Вильнюсе заявил, что у властей Литвы нет плана, как добиться соответствующих расходов на оборону. По словам Будриса, сейчас Литве не хватает очень многого, от бронетехники и боевых машин до боеприпасов, инфраструктуры и запасов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США защищают членов Североатлантического альянса, однако те не защищают Вашингтон. Он также вновь потребовал от членов НАТО увеличить затраты на оборону до пяти процентов от ВВП.