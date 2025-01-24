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05:10, 24 января 2025Мир

Трамп допустил прекращение финансирования НАТО

Трамп: Не уверен, что США стоит тратить что-либо на НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Соединенные Штаты защищают членов Североатлантического альянса, однако те не защищают Вашингтон. «Я не уверен, что мы должны что-то тратить, но мы, безусловно, должны помогать им», — сказал глава Белого дома. Он также вновь повторил требование, чтобы другие члены НАТО тратили на оборону 5 процентов от своего ВВП по сравнению с текущим целевым показателем в 2 процента.

Ранее Дональда Трамп уже говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. По мнению американского лидера, Североатлантический альян не сможет эффективно выполнять свои задачи при расходах в два процента от ВВП стран. В то же время газета Financial Times писала, что Трамп может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента, и что политик планирует «связать увеличение расходов на оборону альянса и предложение более выгодных условий торговли с США».

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