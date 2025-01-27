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10:10, 27 января 2025Бывший СССР

Глава ДНР рассказал о боях за Часов Яр

Глава ДНР Пушилин: Российские войска ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в западной части Часова Яра, где украинские войска еще могут удерживаться в районе высотных зданий. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основные бои проходят в западной части города. Он добавил, что ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания и пока еще в них удерживаться. При этом, заключил Пушилин, российские подразделения двигаются вперед, в том числе на краснолиманском направлении, расширяя зону контроля.

Ранее житель Часова Яра рассказал, что украинские военные маскировались под гражданских. По его словам, под видом мирных жителей они бегали по городу и стреляли из миномета.

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