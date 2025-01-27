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12:54, 27 января 2025Россия

Глава региона России сообщил об атаке со стороны Украины и показал последствия

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области. Последствия удара показал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он опубликовал серию снимков, сделанных после удара FPV-дрона по одному из частных домовладений. На них видно следы горения. Речь идет о полностью уничтоженном гараже, пояснил губернатор.

Информация о последствиях атаки уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром 27 января ВСУ атаковали город Грайворон Белгородской области беспилотником. В результате сброса боеприпаса было повреждено одно частное домовладение и газопровод. Помимо этого, после удара часть жителей населенного пункта осталась без света.

ЖЗЛ
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