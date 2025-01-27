Украинский БПЛА атаковал российский город

Беспилотник ВСУ атаковал город Грайворон в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали город Грайворон в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. «В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остается без света», — уточнил Гладков.

Данные о последствиях атаки уточняются. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, отметил губернатор Белгородской области

Ранее Воронежская область подверглась атаке БПЛА. Несколько дронов были уничтожены над двумя районами области, а также на территории одного городского округа. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях пока не поступала.