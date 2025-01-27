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06:22, 27 января 2025Россия

Глава Росмолодежи отреагировал на призыв запретить российский хит «Сигма-бой» в Европе

Глава Росмолодежи Гуров заявил, что Европа борется с детским творчеством
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Европе борются с детским творчеством, пытаясь запретить российский хит «Сигма-бой». Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейские политики неоднократно выступали против российских детей, напомнив о включении в санкционный список «Движения первых» и детско-юношеского движения «Юнармия». Теперь они хотят запретить песню «Сигма-бой» за «пророссийское мировоззрение», добавил Гуров.

«О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?» — поинтересовался он.

О необходимости запретить хит заявила немецкий политик, учитель, член Европарламента от партии социально-либеральной партии «Вольт Европа» Нэла Риль. По ее словам, песня представляет собой вирусную русскую фразу, которая пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды на мир.

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