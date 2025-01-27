Глава российского региона начал тестировать подчиненных на знание истории

Глава Якутии Николаев начал тестировать подчиненных на знание истории

Глава Якутии Айсен Николаев начал тестировать подчиненных на знание истории. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

Николаев провел еженедельную планерку с руководством правительства республики. Он попросил местных чиновников пройти тест на знание событий периода от начала Великой Отечественной войны до современности.

Результаты показали, что многие обладают хорошими знаниями, но есть и темы, которые стоит изучить глубже, подчеркнул глава Якутии.

«Именно со знания истории своей страны начинается патриотизм», — написал Николаев.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил, чтобы российские чиновники, включая сотрудников региональных органов власти и выборных лиц, предупреждали работодателя о планах на отпуск.

По задумке парламентария, при планах уехать за границу нужно уточнить конкретное государство, куда госслужащий хочет отправиться.