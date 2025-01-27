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11:31, 27 января 2025Россия

Глава российского региона начал тестировать подчиненных на знание истории

Глава Якутии Николаев начал тестировать подчиненных на знание истории
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев начал тестировать подчиненных на знание истории. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

Николаев провел еженедельную планерку с руководством правительства республики. Он попросил местных чиновников пройти тест на знание событий периода от начала Великой Отечественной войны до современности.

Результаты показали, что многие обладают хорошими знаниями, но есть и темы, которые стоит изучить глубже, подчеркнул глава Якутии.

«Именно со знания истории своей страны начинается патриотизм», — написал Николаев.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил, чтобы российские чиновники, включая сотрудников региональных органов власти и выборных лиц, предупреждали работодателя о планах на отпуск.

По задумке парламентария, при планах уехать за границу нужно уточнить конкретное государство, куда госслужащий хочет отправиться.

ЖЗЛ
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