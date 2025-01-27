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16:23, 27 января 2025Ценности

Хлои Кардашьян удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Мария Винар

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя сестра основательницы бренда Skims Ким Кардашьян поделилась снимком, на котором предстала в зеленом наряде, оформленном бретелями. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от длинных волос, сделав каре.

Поклонники оценили преображение бизнесвумен в комментариях под постом. «Нам нравится твой новый образ!», «Эта прическа тебе очень идет», «Великолепно выглядишь», «Рианна, ты ли это?», «Стрижка идеально подходит к твоему лицу», «Красотка», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что Хлои Кардашьян повторила откровенный образ жены рэпера Канье Уэста.

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