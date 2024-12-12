Сестра Ким Кардашьян повторила откровенный образ жены Канье Уэста

Телезвезда Хлои Кардашьян повторила откровенный образ дизайнера Бьянки Цензори

Телезвезда Хлои Кардашьян повторила откровенный образ жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты обратили внимание на снимки 40-летней предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На размещенных кадрах сестра основательница бренда Skims Ким Кардашьян предстала в черном облегающем боди и кружевных колготках.

По мнению редакторов, знаменитость скопировала образ Цензори. В марте избранница Уэста поделилась в соцсетях снимком, на котором была запечатлена в розовом корсетном топе, украшенном бантами, и кружевных белых колготках.

В августе сообщалось, что пользователи сети уличили Ким Кардашьян в копировании стиля Бьянки Цензори.