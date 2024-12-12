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17:54, 12 декабря 2024Ценности

Сестра Ким Кардашьян повторила откровенный образ жены Канье Уэста

Телезвезда Хлои Кардашьян повторила откровенный образ дизайнера Бьянки Цензори
Мария Винар

Фото: @khloekardashian

Телезвезда Хлои Кардашьян повторила откровенный образ жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты обратили внимание на снимки 40-летней предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На размещенных кадрах сестра основательница бренда Skims Ким Кардашьян предстала в черном облегающем боди и кружевных колготках.

По мнению редакторов, знаменитость скопировала образ Цензори. В марте избранница Уэста поделилась в соцсетях снимком, на котором была запечатлена в розовом корсетном топе, украшенном бантами, и кружевных белых колготках.

В августе сообщалось, что пользователи сети уличили Ким Кардашьян в копировании стиля Бьянки Цензори.

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