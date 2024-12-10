Хлои Кардашьян в кружевных колготках приняла откровенную позу на фото

Американская телезвезда Хлои Кардашьян в откровенном наряде приняла откровенную позу на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя сестра основательницы бренда Skims Ким Кардашьян поделилась серией снимков в черном боди с высокими вырезами на бедрах, надетом поверх кружевных колготок. При этом на одном кадре предпринимательница позировала, сидя на стуле и раздвинув ноги в стороны.

Для своего откровенного образа знаменитость сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду и розовые румяна. Кроме того, она распустила волосы и сделала легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Хлои Кардашьян появилась на публике без штанов.

