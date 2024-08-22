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13:20, 22 августа 2024Ценности

Ким Кардашьян уличили в копировании стиля новой жены Канье Уэста

Фото: @kimkardashian

В сети уличили американскую телезвезду, бизнесвумен и блогершу Ким Кардашьян в копировании стиля новой жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте Кардашьян (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала в белом боди из тонкой ткани с глубоким декольте. Кроме того, она надела прозрачные легинсы аналогичного цвета и бежевые вьетнамки.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях. «Ким Цензори», «Держись подальше от подобного стиля Бьянки», «Бросай эту затею, ты не можешь конкурировать с Цензори», — отметили юзеры.

Ранее Ким Кардашьян пожалела жену Уэста из-за его отношения к ней.

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      Карина Черных
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