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22:26, 27 января 2025Экономика

Хозяйкам назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

«БелНовости»: Избавиться от запаха канализации из раковины можно с помощью соды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Избавиться от запаха канализации из раковины удастся с помощью соды и уксуса. Способ сделать это хозяйкам назвали эксперты издания «БелНовости».
https://www.belnovosti.by/poleznye-sovety/kak-zabyt-o-voni-iz-kanalizacii-posle-etogo-sredstva-rakovina-pahnet-isklyuchitelno

Специалисты предложили подогреть пол-литра воды до появления пузырьков на поверхности, после чего влить в емкость с ней стакан винного уксуса. Затем нужно всыпать в сливное отверстие раковины 100 граммов соды и залить ее смесью из воды и уксуса. Следующий шаг — закрыть сливное отверстие тканью или пробкой, завернутой в полиэтилен и подождать час, чтобы средство тщательно растворило покрывающие трубы изнутри жир и налет. Спустя час понадобится промыть трубы с помощью чистой горячей воды: она удалит остатки загрязнений, а вместе с ними и неприятный запах.

Ранее в январе специалисты «БелНовостей» порекомендовали очищать кухонную вытяжку от жира с помощью чайного пакетика. По их словам, содержащийся в нем танин воздействует на жир таким образом, что тот начинает легко отходить от поверхности.

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