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16:35, 27 января 2025Культура

Худрука московского театра экстренно госпитализировали

Художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли доставлен в больницу с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, руководителя театра экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом гипертонический криз.

Сообщается, что сейчас режиссер в состоянии средней тяжести. Известно, что Марчелли страдает от хронической полиартропатии, а также от воспаления суставов и соединительных тканей. Поэтому в клинику его доставили на кресле-каталке. Медики опасаются, что у Евгения могут быть повреждены внутренние органы.

Ранее стало известно, что в театре «Ленком» произошли изменения в руководстве. Теперь в учреждении культуры появятся должности президента и худрука.

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