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12:03, 27 января 2025Мир

Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников

Politico: Игнорирование США руководства ЕС стало «холодным душем» для Брюсселя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Игнорирование администрацией президента США Дональда Трампа руководства Европейского союза (ЕС) и желание американского лидера вести переговоры напрямую с главами стран-членов объедиенния стало «холодным душем» для еврочиновников в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico.

Газета обратила внимание, что на церемонию инаугурации Трампа не пригласили ни одного высокопоставленного руководителя органов ЕС. Также без ответа осталось письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас к госсекретарю США Марку Рубио с приглашением принять участие во встрече глав МИД Евросоюза.

«Рубио разговаривал более чем с дюжиной министров иностранных дел... но ни с одним представителем ЕС», — указывают обозреватели Politico, отмечая, что это демонстрирует радикальный сдвиг в «дружеских отношениях», которые сохранялись у Брюсселя с администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.

Ранее Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе (ЕС). «Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал американский лидер.

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