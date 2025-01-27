Россияне назвали любимое время для обновления жилья

October Group: Половина россиян предпочитает менять интерьер зимой

Большинство россиян считают зиму лучшим временем для обновления жилища. Предпочтения соотечественников в этом вопросе выяснила девелоперская компания October Group. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Холодный сезон считают лучшим временем для перемен в квартире почти половина опрошенных (48 процентов). Именно в это время квартировладельцы проводят больше времени дома и стремятся привнести в него уют. Предпочтения россиян демонстрирует и анализ поисковых запросов в сети. Именно зимой россияне чаще всего ищут в интернете, как добавить уюта в квартире: в январе показатель на 52 процента выше, чем в июне, и на 16 процентов — чем в среднем за год. По статистике компании, зимой растет спрос на арт-подсветку. Продажи таких товаров увеличиваются на 15 процентов, а на предметы интерьера в стиле хюгге — на 22 процента. Особой популярностью зимой пользуются камины — в декабре ими интересуются на 75 процентов чаще. В ноябре с наступлением холодов повышается интерес и к освещению — такую продукцию ближе к зиме ищут на 25 процентов чаще.

В сравнении с другими временами года зима лидирует с многократным отрывом: весной россияне интересуются декором квартиры в два раза реже, а осенью — в 4,5 раза. Для обновления квартиры весны ждут 23 процента респондентов, лета — 18 процентов, а осени — 11 процентов.

Ранее россияне признались, что больше всего пугает их при выборе жилья в высотке. В небоскребах у большинства покупателей вызывает опасения процедура эвакуации — львиная доля опрошенных сомневается, что она безопасна и не потребует много времени.