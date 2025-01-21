Названы популярные страхи покупателей квартир в высотках

Почти половина россиян признались, что боятся эвакуации в небоскребе

Почти половина россиян боится эвакуироваться из небоскребов. Чего опасаются чаще всего, покупая квартиру в высотке, выяснили в группе компаний «Сумма элементов». Результатами опроса делятся «Известия».

48 процентов участников исследования не уверены в безопасности эвакуации в небоскребах и полагают, что она займет много времени. Для 58 процентов респондентов главным предубеждением против высотки является долгое ожидание лифта. Один из популярных страхов потенциальных покупателей — сильная качка здания в ветреную погоду. Такое мнение разделили 34 процента опрошенных.

Треть россиян считает, что жилье в небоскребе — удел богатых, а 25 процентов опасаются непомерно высоких счетов за «коммуналку». Гул от ветра является решающим фактором для 21 процента информантов, проблемы со связью — для 14 процентов, а трудности спуска на улицу — для 11 процентов. Среди других заблуждений россиян насчет небоскребов — контингент, одиночество и невозможность проветрить квартиру. В целом какие-либо опасения насчет такой покупки возникают у 73 процентов соотечественников.

На опасность жизни в небоскребе ранее указывал архитектор и сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. По его словам, такие жилищные условия чреваты для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом. Долгое нахождение на большой высоте может вызвать психологический дискомфорт и ухудшение общего самочувствия.