Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 21 января 2025Экономика

Названы популярные страхи покупателей квартир в высотках

Почти половина россиян признались, что боятся эвакуации в небоскребе
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Почти половина россиян боится эвакуироваться из небоскребов. Чего опасаются чаще всего, покупая квартиру в высотке, выяснили в группе компаний «Сумма элементов». Результатами опроса делятся «Известия».

48 процентов участников исследования не уверены в безопасности эвакуации в небоскребах и полагают, что она займет много времени. Для 58 процентов респондентов главным предубеждением против высотки является долгое ожидание лифта. Один из популярных страхов потенциальных покупателей — сильная качка здания в ветреную погоду. Такое мнение разделили 34 процента опрошенных.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября 2021
Здесь был генсек. Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
Здесь был генсек.Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
5 октября 2022

Треть россиян считает, что жилье в небоскребе — удел богатых, а 25 процентов опасаются непомерно высоких счетов за «коммуналку». Гул от ветра является решающим фактором для 21 процента информантов, проблемы со связью — для 14 процентов, а трудности спуска на улицу — для 11 процентов. Среди других заблуждений россиян насчет небоскребов — контингент, одиночество и невозможность проветрить квартиру. В целом какие-либо опасения насчет такой покупки возникают у 73 процентов соотечественников.

На опасность жизни в небоскребе ранее указывал архитектор и сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. По его словам, такие жилищные условия чреваты для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом. Долгое нахождение на большой высоте может вызвать психологический дискомфорт и ухудшение общего самочувствия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Девушка начала заниматься одним видом танцев и сбросила 36 килограммов

      В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

      Нормы общежития в России предложили урегулировать

      Названа доля нацвалют в расчетах России с главным торговым партнером

      Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Украине без всяких вопросов

      Ученый рассказал об учащении магнитных бурь в 2025 году

      Индия приготовилась заключать контракты на замену нефти из России

      Закончившийся стрельбой конфликт мигрантов с российским депутатом сняли на видео

      Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше