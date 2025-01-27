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19:15, 27 января 2025Наука и техника

Испанские десантники получат новые минометы EIMOS

Army Recognition: Испанские десантники начали получать минометы EIMOS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Devastra Tactical Solutions / YouTube

Испанские десантники начали получать новые минометы EIMOS на шасси бронеавтомобилей. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что одним из первых подразделений испанской армии, вооруженных EIMOS, стала шестая парашютно-десантная бригада. Новые машины начали поступать в конце 2024 года. Первые образцы новых минометов передали второму парашютно-десантному батальону.

Армия Испании подписала контракт на поставку первой партии EIMOS с компанией Rheinmetall Expal Systems в конце 2023 года. Система на шасси пикапа VAMTAC ST5 способна вести огонь в любом направлении вне зависимости от положения машины. Расчеты для поражения целей автоматически выполняют при помощи системы управления огнем TALOS. Как пишет издание, новый миномет позволит эффективно реализовать тактику «стреляй и убегай» с оперативной сменой позиций.

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