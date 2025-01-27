Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 27 января 2025Мир

Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц

Today.it: Италия запросила у Киева экстрадицию захваченного ВСУ пиццайоло Ченни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Италия запросила у Украина экстрадицию мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, захваченного украинскими войсками. Об этом пишет Today.it.

Итальянец, который якобы являлся российским добровольцем, был захвачен под Купянском в начале января. В статье сообщается, что сейчас он находится в харьковской больнице «под наблюдением украинских военных». По данным издания, у Ченни диагностированы проблемы с дыханием, возникшие в результате боевых действий, но состояние его здоровья оценивается как хорошее.

Отмечается, что к пиццайоло направился корреспондент портала, чтобы взять у него интервью. «Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет», — утверждается в публикации.

Ченни ушел добровольцем в армию России 13 ноября 2024 года, вступив в бронетанковый полк. Предполагается, что он мог быть схвачен в плен между 7 и 8 января, когда выполнял разведывательную операцию в тылу противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил командира сухопутных войск ВСУ на «самое жесткое» направление

      В Белоруссии назвали отличительную особенность прошедших выборов

      Тарасова назвала лучшего фигуриста мира

      Сигаретный окурок помог раскрыть преступление 30-летней давности

      Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц

      Мирошник ответил на предложение европейского генерала отправить «миротворцев» на Украину

      В США высказались о позиции Путина по переговорам с Украиной

      Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

      Колумбия объяснила отказ принять американские самолеты с мигрантами

      На Западе раскрыли цели мегакорпораций в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше