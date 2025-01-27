Today.it: Италия запросила у Киева экстрадицию захваченного ВСУ пиццайоло Ченни

Италия запросила у Украина экстрадицию мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, захваченного украинскими войсками. Об этом пишет Today.it.

Итальянец, который якобы являлся российским добровольцем, был захвачен под Купянском в начале января. В статье сообщается, что сейчас он находится в харьковской больнице «под наблюдением украинских военных». По данным издания, у Ченни диагностированы проблемы с дыханием, возникшие в результате боевых действий, но состояние его здоровья оценивается как хорошее.

Отмечается, что к пиццайоло направился корреспондент портала, чтобы взять у него интервью. «Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет», — утверждается в публикации.

Ченни ушел добровольцем в армию России 13 ноября 2024 года, вступив в бронетанковый полк. Предполагается, что он мог быть схвачен в плен между 7 и 8 января, когда выполнял разведывательную операцию в тылу противника.