Украинский спецназ захватил возле Купянска мастера из Италии по выпечке пиццы

Украинский спецназ захватил возле Купянска в Харьковской области воевавшего в составе Вооруженных сил (ВС) России мастера из Италии по выпечке пиццы Джанни Ченни. Об этом сообщает итальянский портал Today.it.

«Родом из Кампании, о нем нет никаких упоминаний в социальных сетях, за исключением старой страницы в Linkedin, где одной из его работ указана должность шеф-повара в пиццерии "Дочь президента" в Неаполе. (...) Позже удалось проследить его недавнюю трудовую деятельность в России, в городе Самаре, где он также работал в пиццерии», — отмечается в материале издания.

О Ченни также известно, что он ушел добровольцем в армию России 13 ноября прошлого года, вступив в бронетанковый полк. Предполагается, что он мог быть схвачен в плен между 7 и 8 января, когда выполнял разведывательную операцию в тылу противника.

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