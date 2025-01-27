Известная российская телеведущая рассказала о борьбе с раком

Телеведущая Сабина Пантус заявила, что у нее обнаружили рак третьей стадии

Известная российская телеведущая Сабина Пантус заявила, что у нее диагностировали рак. О борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Пантус рассказала, что в мае 2024 года у нее сильно заболело горло, а также появилась боль в лимфоузлах. Она списала неприятные ощущения на ангину, однако через месяц приема антибиотиков улучшений не наступило. После анализов у телеведущей обнаружили рак третьей стадии, опухоль образовалась на миндалине.

За несколько месяцев ведущая прошла четыре курса химиотерапии и перенесла две операции. «Это очень тяжелый, трудный путь, начиная от видоизменения. Лысая голова, поверьте мне, здесь меньшая из проблем. Это когда у тебя полтела не работает, во рту каша, слюна течет. Разговаривать ты учишься заново. Да что разговаривать — ты учишься заново глотать, потому что полгорла вырезано», — раскрыла подробности борьбы с раком ведущая.

В ноябре 2024 известный ведущий Отар Кушанашвили раскрыл подробности лечения от рака. Он рассказал, что проходит сеансы химиотерапии.