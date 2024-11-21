Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:46, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака

Ведущий Кушанашвили заявил, что проходит сеансы химиотерапии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака. Видео об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я борюсь с онкологией. Теперь это выражается в терпеливом переживании сеансов химиотерапии», — сообщил журналист.

Он также заявил, что старается проходить курсы лечения стойко. Кушанашвили добавил, что полон надежд на лучшую жизнь.

Ранее Кушанашвили объявил о победе над раком. Он рассказал, что будет проходить профилактическое лечение от онкологического заболевания.

До этого журналист матом высказался о 10-часовой операции по удалению опухоли. Он заявил, что выжил и победил болезнь.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали с жалобами на сильные боли в области сердца и живота. Ему провели экстренную операцию. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили рак.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о применении новейших ракет

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше