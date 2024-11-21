Ведущий Кушанашвили заявил, что проходит сеансы химиотерапии

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака. Видео об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я борюсь с онкологией. Теперь это выражается в терпеливом переживании сеансов химиотерапии», — сообщил журналист.

Он также заявил, что старается проходить курсы лечения стойко. Кушанашвили добавил, что полон надежд на лучшую жизнь.

Ранее Кушанашвили объявил о победе над раком. Он рассказал, что будет проходить профилактическое лечение от онкологического заболевания.

До этого журналист матом высказался о 10-часовой операции по удалению опухоли. Он заявил, что выжил и победил болезнь.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали с жалобами на сильные боли в области сердца и живота. Ему провели экстренную операцию. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили рак.