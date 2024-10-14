Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:21, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили объявил о победе над раком

Телеведущий Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком», — заявил журналист в видеоролике. Он уточнил, что битва с болезнью закончилась его победой.

Однако, по словам Кушанашвили, он будет проходить процедуры для профилактики рецидива заболевания. Ведущий добавил, что собирается домой из больницы. «Я же говорил вам, раку меня не забороть», — заключил он.

Ранее журналист рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после удаления раковой опухоли. Кушанашвили признался, что после операции у него появилась икота, боль в животе и кашель.

До этого журналист нецензурно высказался о 10-часовой операции по удалению раковой опухоли. Он заявил, что победил онкологическое заболевание.

20 июня сообщалось, что Кушанашвили госпитализировали после его жалоб на сильные боли в области живота и сердца. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у ведущего обнаружили рак.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В Одессе раздался взрыв

      В муфтияте Дагестана отреагировали на конфликт Кадырова с Керимовым

      В Москве выпал первый снег

      Стало известно о планах SpaceX по испытанию Starship

      Пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области предложили нанимать в стройбригады

      Историк высказался о влиянии налога на бездетность на рождаемость в СССР

      Украинскую телеведущую заочно приговорили в России к 8 годам колонии

      НАТО начало ежегодные ядерные учения

      Богачи бросились скупать элитные квартиры в Москве из-за невозможности уехать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше