Телеведущий Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком», — заявил журналист в видеоролике. Он уточнил, что битва с болезнью закончилась его победой.

Однако, по словам Кушанашвили, он будет проходить процедуры для профилактики рецидива заболевания. Ведущий добавил, что собирается домой из больницы. «Я же говорил вам, раку меня не забороть», — заключил он.

Ранее журналист рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после удаления раковой опухоли. Кушанашвили признался, что после операции у него появилась икота, боль в животе и кашель.

До этого журналист нецензурно высказался о 10-часовой операции по удалению раковой опухоли. Он заявил, что победил онкологическое заболевание.

20 июня сообщалось, что Кушанашвили госпитализировали после его жалоб на сильные боли в области живота и сердца. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у ведущего обнаружили рак.