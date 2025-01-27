«Калашников» разработал новые модификации АК-12

«Калашников» впервые представит новые модификации автомата АК-12 в Абу-Даби

Специалисты «Калашникова» разработали две модификации АК-12 — укороченную и малогабаритную. Новые автоматы впервые представят на выставке в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 5,45-миллиметровый автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-миллиметровый автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби», — говорится в сообщении.

Автоматы под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров предназначены для уничтожения живой силы противника. Отмечается, что новые модели отличаются улучшенными техническими, эргономическими и эксплуатационными характеристиками. АК-12СК и АК-12К будут поставлять с прибором малошумной стрельбы (ПМС).

Длина АК-12К без ПМС составляет 810 миллиметров, а вес автомата без принадлежностей — 3,4 килограмма. АК-12СК весит 3,2 килограмма, а длина автомата в боевом положении — 750 миллиметров.

Ранее в январе стало известно, что «Калашников» представит в Абу-Даби новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7. Пулемет весом 5,5 килограмма получил коробку для ленты на 80 патронов.